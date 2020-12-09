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Кравчук: плану "Б" по Донбасу поки немає, над ним працюють

Автор: РБК-Україна

Українська влада ще не розробила так званий план "Б" по досягненню миру на Донбасі. Очікується, що його затвердить Рада національної безпеки і оборони.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив голова української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук.

За його словами, РНБО готує рішення, яке буде мати нові підходи до мирного врегулювання на Донбасі.

"Це і є, на мій погляд, план "Б". Але обговорювати його я не можу. По-перше, його ще немає, над ним працюють. А по-друге, це не питання Тристоронньої контактної групи. Ми беремо в роботу те, що вирішується на рівні держави, на рівні нормандського формату і працюємо саме в цьому контексті", - заявив Кравчук.

Нагадаємо, раніше Кравчук заявляв, що РНБО України може затвердити план "Б" по Донбасу на початку 2021 року.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що на сьогодні складно обговорювати конкретні дати місцевих виборів на окупованому Донбасі. За його словами, головна причина - Росія не виявляє конструктив на мирних переговорах.

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