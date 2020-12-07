ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кравчук: план "Б" по Донбасу може з'явитися на початку 2021

Новость на русском → Київ, Понеділок 07 грудня 2020 17:29
Кравчук: план "Б" по Донбасу може з'явитися на початку 2021 Фото: Леонід Кравчук (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України може затвердити план "Б" по Донбасу на початку 2021 року. На сьогодні такий план розробляється.

Про це "РИА Новости" заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук.

Зокрема, Кравчук зазначив, що особисто приймає участь в розробці плану "Б".

"Я думаю, що на початку нового року", - відповів він на питання, коли цей план може бути затверджено.

Також повідомляється, що Кравчук відмовився відповідати на питання, чи пропонував він владі України ініціювати відключення Росії з міжнародної розрахункової системи SWIFT.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що не знає, коли влада зможе перейти до плану "Б" по Донбасу. На його думку, це буде залежати від успіхів нинішнього треку.

До цього радник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, що ключовою ідеєю плану "Б" є введення миротворчого контингенту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Донбас Кравчук
NEWS
Україна підтримала новий санкційний механізм ЄС та нагадала про порушення в Криму
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин Україна підтримала новий санкційний механізм ЄС та нагадала про порушення в Криму
DAILY
Дмитро Кулеба: Ми не залишимося у кінці світової черги на вакцину
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дмитро Кулеба: Ми не залишимося у кінці світової черги на вакцину