UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Кравчук: плана "Б" по Донбассу пока нет, над ним работают

Автор: РБК-Украина

Украинские власти еще не разработали так называемый план "Б" по достижению мира на Донбассе. Ожидается, что его утвердит Совет национальной безопасности и обороны.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук.

По его словам, СНБО готовит решение, которое будет иметь новые подходы к мирному урегулированию на Донбассе.

"Это и есть, на мой взгляд, план "Б". Но обсуждать его я не могу. Во-первых, его еще нет, над ним работают. А во-вторых, это не вопрос Трехсторонней контактной группы. Мы берем в работу то, что решается на уровне государства, на уровне нормандского формата и работаем именно в этом контексте", - заявил Кравчук.

Напомним, ранее Кравчук заявлял, что СНБО Украины может утвердить план "Б" по Донбассу в начале 2021 года.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина рассказал, что на сегодня сложно обсуждать конкретные даты местных выборов на оккупированном Донбассе. По его словам, главная причина - Россия не проявляет конструктив на мирных переговорах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДонбасспланКравчук