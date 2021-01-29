Кравчук: передачі полонених з ОРДЛО не буде, обмін лише на рівні держави

Односторонньої передачі полонених з окупованого Донбасу не буде. А про обмін можна домовлятися лише на рівні держави.

Про це в ефірі "Апостроф TV" заявив голова української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук.

За його словами, була інформація про підготовку кількох осіб і в день імовірної передачі він приїхав в аеропорт "Жуляни", щоб зустріти їх. Але з невідомих причин літак з українськими громадянами не вилетів з Ростова-на-Дону.

"Ніякого обміну не було і в такому режимі, як запропоновано, не буде. Є усталений випробуваний роками режим обміну. І це робиться на рівні держави, а не на рівні приватних осіб", - заявив Кравчук.

Нагадаємо, представники окупаційної влади на Донбасі ще 16 січня заявили, що в односторонньому порядку передадуть кількох осіб. В той же час вони не уточнили, хто ці люди, лише зазначивши, що вони не становлять загрози для "республік".

Пізніше український омбудсмен Людмила Денісова заявила, що мова може йти про дев'ять осіб, які утримуються у в'язницях на непідконтрольній території. Однак вже минуло два тижні і невідомо, на коли запланована така передача.

Також повідомлялося, що українські спецслужби перевірять цих людей, якщо передача все-таки відбудеться.