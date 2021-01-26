Передача полонених з ОРДЛО: досі невідомо, коли і скільки

Українській стороні досі невідомо, на яку дату заплановано передачу кількох полонених з окупованих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО). Також невідомо, скількох людей передадуть Україні.

Про це у Telegram український омбудсмен повідомила Людмила Денісова.

За її словами, окупаційна влада не відмовилася від односторонньої передачі кількох осіб, які утримуються в місцевих тюрмах. Однак точна дата їх передачі досі невідома.

"Мною з'ясовано, що у відношенні деяких осіб з-поміж тих, кого планують передати, ще досі тривають засідання у так званих судах. Тому кількість та кого саме повернуть - невідомо", - зазначила Денісова.

За словами батьків і близьких, заявлені особи жодного разу не виходили на зв'язок і їх місце перебування невідоме. Зазначимо, раніше йшлося про можливу передачу 9 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що представники окупаційної влади будуть передавати цих людей через територію Росії та Білорусі.

Також стало відомо, що спецслужби будуть перевіряти людей, яких передадуть Україні.