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Кравчук: передачи пленных с ОРДЛО не будет, обмен только на уровне государства

Новина українською → Киев, Пятница 29 января 2021 10:37
Кравчук: передачи пленных с ОРДЛО не будет, обмен только на уровне государства Фото: Леонид Кравчук (leonid kravchuk com ua)
Автор: РБК-Украина

Односторонней передачи пленных с оккупированного Донбасса не будет. А об обмене можно договариваться только на уровне государства.

Об этом в эфире "Апостроф TV" заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук.

По его словам, была информация о подготовке нескольких человек и в день предполагаемой передачи он приехал в аэропорт "Жуляны", чтобы встретить их. Но по неизвестным причинам самолет с украинскими гражданами не вылетел из Ростова-на-Дону.

"Никакого обмена не было и в таком режиме, как предложено, не будет. Есть устоявшийся испытанный годами режим обмена. И это делается на уровне государства, а не на уровне частных лиц", - заявил Кравчук.

Напомним, представители оккупационной власти на Донбассе еще 16 января заявили, что в одностороннем порядке передадут нескольких человек. В то же время они не уточнили, кто эти люди, только отметив, что они не представляют угрозы для "республик".

Позже украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что речь может идти о девяти лицах, которые удерживаются в тюрьмах на неподконтрольной территории. Однако спустя две недели до сих пор неизвестно, на когда запланирована такая передача.

Также сообщалось, что украинские спецслужбы проверят этих людей, если передача все-таки состоится.

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