RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Кравчук відреагував на ідею Зеленського про загальну мобілізацію

Автор: Игорь Литвиненко

Голова української делегації в Тристоронньої контактної групи по Донбасу Леонід Кравчук вважає нормальною заяву Володимира Зеленського про загальної мобілізації в разі атаки можливого нападу з боку Росії. За його словами, президент не міг дати іншої відповіді.

Про це Кравчук заявив в ефірі "Україна 24".

"Будь відповідь пов'язаний з питанням, яке ставить журналіст. Журналіст запитав: якби з Криму був напад Росії, як би поводила себе Україна? Президент відповів: якби таке сталося, ми б захищали свою землю, і захищати пішли б усі. І питання було "якби", і відповідь була в тому ж ракурсі", - сказав Кравчук.

Він додав, що не варто переводити дану заяву в практичну площину.

"Коли я був вже не президентом, мене теж запитали: якби ворог прийшов на вашу землю, що б ви робили? Я сказав, що маю достатню кількість різнокаліберної зброї, я б стріляв у кожного ворога, хто встав на мою землю... Це нормальна відповідь патріота України, людини, яка любить свою землю", - зазначив Кравчук.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський допустив, що у разі нового нападу Російської Федерації доведеться проводити загальну мобілізацію.

При цьому в Раді національної безпеки і оборони України заявили, що ідея масової мобілізації не є реалістичною.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Володимир ЗеленськийМобілізаціяКравчук