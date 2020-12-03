Кравчук про обмін полоненими до кінця року: без бажання Росії це не реально

Проведення обміну полоненими зараз залежить виключно від російської сторони. Без бажання бойовиків та Росії до кінця 2020 року обміну полоненими не буде.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив голова української делегації в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання на Донбасі Леонід Кравчук.

За його словами, Україна, зі свого боку, виконала всі домовленості щодо проведення обміну полоненими, зокрема, передала список з 11 осіб, однак з російської сторони немає жодних дій назустріч.

"Якщо ОРДЛО та російська сторона не проявлять відповідної волі, рішень та бажань, я думаю, що це (обмін до кінця року - ред.) не реально. Обмін ставиться під загрозу. Ми звернулися до ОРДЛО і Росії з проханням вжити кроків, щоб вирішити це питання. Хотілося, щоб люди, які вже настраждалися, були вдома", - наголосив він.

Кравчук додав, що цей обмін має стати передумовою для майбутнього обміну полоненими у форматі "всіх на всіх".

"Але поки не вирішимо це питання, обміну "всіх на всіх" не буде", - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні український омбудсмен зустрілася з представником "ДНР". Під час зустрічі бойовики висловили налаштованість на організацію обміну полоненими.

До цього бойовики "ДНР" відмовлялися проводити обмін полоненими до погодження дорожної карти реалізації мінських домовленостей.