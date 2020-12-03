Бойовики "ДНР" налаштовані на організацію обміну полоненими, - Денісова

Український омбудсмен Людмила Денісова заявила, що бойовики так званої "ДНР" налаштовані на організацію процесу обміну полоненими з Україною. Питання обміну полоненими вона сьогодні обговорила з представницею "ДНР" Дар’єю Морозовою.

Про це Денісова написала на своїй сторінці в Facebook.

За словами омбудсмена, зараз щодо обміну полоненими є технічні питання, які потребують уточнення.

"Але в цілому сторона переговорів налаштована на організацію цього процесу", - уточнила вона.

Крім того, сторони обговорили питання передачі на підконтрольну Україні територію 300 засуджених, які перебували у місцях позбавлення волі на початку війни. Україна хоче, щоб ці особи відбували покарання не на окупованій території.

"Це можна буде реалізувати після закінчення пандемії", - додала Денісова.

Нагадаємо, голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук називав кількість осіб, яких підготували до обміну полоненими. Однак він наголошував, що бойовики, зі свого боку, не готуються до обміну.

Також РБК-Україна писало, що представниця "ДНР" Морозова висунула Україні умову для обміну полоненими.