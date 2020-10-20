Кравчук назвав етапи реінтеграції Донбасу

Голова української делегації в Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що для того, щоб досягти миру на сході України, влади повинні прийняти пакет законів про реінтеграції регіону.

Про це Кравчук заявив в ефірі "Україна 24".

За його словами, питання реінтеграції Донбасу є комплексний і повинен містити:

припинення війни;

проведення виборів на підконтрольних територіях;

формування виконавчої влади на непідконтрольних територіях;

прийняття пакету законів економічного характеру (в тому числі законів, які створюють умови для інвестицій і бізнесу)

"Це величезний масив документів, який містить період війни, після війни і період включення непідконтрольних територій у систему української влади", - зазначив Кравчук.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Рєзніков заявив, що повна реінтеграція Донбасу займе близько 25 років.

Крім того, глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що українська сторона використовує всі можливі переговорні майданчики для завершення війни на Донбасі. При цьому Росія повинна виконувати взяті на себе зобов'язання.