Кравчук назвал этапы реинтеграции Донбасса

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что для того, чтобы достичь мира на востоке Украины, власти должны принять пакет законов о реинтеграции региона.

Об этом Кравчук заявил в эфире "Украина 24".

По его словам, вопрос реинтеграции Донбасса является комплексный и должен включать в себя:

прекращение войны;

проведение выборов на неподконтрольных территориях;

формирование исполнительной власти на неподконтрольных территориях;

принятие пакета законов экономического характера (в том числе законов, которые создают условия для инвестиций и бизнеса).

"Это огромный массив документов, который включает в себя период войны, после войны и период включения неподконтрольных территорий в систему украинской власти", - отметил Кравчук.

Напомним, ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что полная реинтеграция Донбасса займет около 25 лет.

Кроме того, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что украинская сторона использует все возможные переговорные площадки для завершения войны на Донбассе. При этом Россия должна выполнять взятые на себя обязательства.