Коронавірус, Донбас та аудит держави: про що говорив Зеленський в Раді

Президент України Володимир Зеленський виступив у Верховній раді із традиційним посланням до парламенту. У ході виступу глава держави згадав про боротьбу з коронавірусом, ситуацію на Донбасі та в Криму, детальніше - у матеріалі РБК-Україна.

Послання Президента Володимира Зеленського до Верховної Ради про внутрішнє та зовнішнє становище України. Послання Президента Володимира Зеленського до Верховної Ради про внутрішнє та зовнішнє становище України. Опубліковано Офіс Президента України Вівторок, 20 жовтня 2020 р.

COVID-19 та карантин

Зеленский наголосив на важливості носити маски та заявив про низький рівень смертності від коронавірусу в Україні - 1,9%.

Він також зазначив, що свої корективи в ситуацію в країні вносять вибори і звернувся до організаторів масових заходів: "можливо кількість голосів буде більшою, але кількість хворих буде на вашій совісті".

Згадав Зеленский і про вакцину, яку, за словами президента, Україна має отримати щойно вона з'явиться.

Донбас та Крим

Зеленський відзначив, що наразі на Донбасі триває режим тиші, а українські дипломати працюють над підготовкою наступного нормандського саміту в Берліні.

Крім того, Україна наразі шукає нові дієві інструменти для повернення територій. Зокрема, для цього створюється Кримська платформа.

За словами Зеленського, після досягнення миру на Донбасі почнеться процес безпечної реінтеграції регіону, буде підготовлений пакет законів про "перехідний період".

"Страшне слово "амністія" не про всіх і не про уникнення відповідальності...Нам потрібна стратегія розвитку Донецької та Луганської областей, робота над нею вже почалась", - додав він.

Крім того, президент заявив, що в Україні починають будувати дві військово-морські бази для захисту Чорноморського регіону.

Цифрова держава

Президент заявив, що Україна стала першою в світі країною, яка має цифровий паспорт та озвучив перелік послуг-онлайн, доступних у "Дії". Зеленський також заявив, що у 2021 році Україна має увійти у режим Paperless.

"На наступних президентських виборах громадяни повинні мати можливість голосувати в інтернеті", - заявив зеленський.

Аудит держави

"Всі кризи минають, мине і ця. Ми вийдемо з неї (з коронакризи, -ред.) сильнішими...Уряд провів повноцінний аудит держави і протягом двох тижнів представить його результати. Нарешті. Вже сьогодні ясно, що треба зменшити державну частку в економіці, розвивати державно-приватне партнерство", - заявив Зеленський, зазначивши, що разом з результатами аудиту очікує і презентацію векторів розвитку економіки країни до 2030 року.

Велике будівництво

Зеленський заявив, що програма "Велике будівництво" продовжуватиметься.

"Велике будівництво" стане ще масштабнішим, крім доріг, садочків та шкіл ми почнемо реставрацію українських замків...Також у кожному регіоні має бути велика сучасна спортивна арена", - заявив він.

Глава держави також наголосив на важливості доступу до Інтернету в усій країні.