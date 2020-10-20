Коронавирус, Донбасс и аудит государства: о чем говорил Зеленский в Раде

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде с традиционным посланием к парламенту. В ходе выступления глава государства упомянул о борьбе с коронавирусом, ситуации на Донбассе и в Крыму, подробнее - в материале РБК-Украина.

Послання Президента Володимира Зеленського до Верховної Ради про внутрішнє та зовнішнє становище України. Послання Президента Володимира Зеленського до Верховної Ради про внутрішнє та зовнішнє становище України. Опубліковано Офіс Президента України Вівторок, 20 жовтня 2020 р.

COVID-19 и карантин

Зеленский отметил важность носить маски и заявил о низком уровне смертности от коронавируса в Украине - 1,9%.

Он также отметил, что свои коррективы в ситуацию в стране вносят выборы и обратился к организаторам массовых мероприятий: "возможно количество голосов будет больше, но количество больных будет на вашей совести".

Вспомнил Зеленский и о вакцине, которую, по словам президента, Украина должна получить как только она появится.

Донбасс и Крым

Зеленский отметил, что сейчас на Донбассе продолжается режим тишины, а украинские дипломаты работают над подготовкой следующего нормандского саммита в Берлине.

Кроме того, Украина сейчас ищет новые действенные инструменты для возвращения территорий. В частности, для этого создается Крымская платформа.

По словам Зеленского, после достижения мира на Донбассе начнется процесс безопасной реинтеграции региона, будет подготовлен пакет законов о "переходном периоде".

"Страшное слово "амнистия" не обо всех и не об избежании ответственности... Нам нужна стратегия развития Донецкой и Луганской областей, работа над ней уже началась", - добавил он.

Кроме того, президент заявил, что в Украине начинают строить две военно-морские базы для защиты Черноморского региона.

Цифровое государство

Президент заявил, что Украина стала первой в мире страной, которая имеет цифровой паспорт и озвучил перечень услуг-онлайн, доступных в "Дії". Зеленский также заявил, что в 2021 году Украина должна войти в режим Paperless.

"На следующих президентских выборах граждане должны иметь возможность голосовать в интернете", - заявил Зеленский.

Аудит государства

"Все кризисы проходят, пройдет и этот. Мы выйдем из него (из коронакризиса, - ред.) сильнее... Правительство провело полноценный аудит государства и в течение двух недель представит его результаты. Наконец. Уже сегодня ясно, что надо уменьшить государственную долю в экономике, развивать государственно-частное партнерство", - заявил Зеленский, отметив, что вместе с результатами аудита ожидает и презентацию векторов развития экономики страны до 2030 года.

Большая стройка

Зеленский заявил, что программа "Большая стройка" будет продолжаться.

"Большая стройка" станет еще более масштабной, кроме дорог, садиков и школ мы начнем реставрацию украинских замков...Также в каждом регионе должна быть большая современная спортивная арена", - заявил он.

Глава государства также подчеркнул важность доступа к Интернету по всей стране.