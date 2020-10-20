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Не про всіх: Зеленський заявив, що не варто боятися амністії на Донбасі

Новость на русском → Донбас, Вівторок 20 жовтня 2020 11:07
Не про всіх: Зеленський заявив, що не варто боятися амністії на Донбасі Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Президент Володимир Зеленський заявив, що не варто боятися амністії на Донбасі. Він запевнив, що вона не стосуватиметься усіх.

Про це він сказав у ході послання до Верховної ради.

"Ми маємо ухвалювати рішення, які наближають деокупацію. Всі українці мають однаково розуміти, що буде після звільнення та повернення наших тимчасово окупованих територій. Досягнувши миру, ми розпочнемо безпечну реінтеграцію, користуючись міжнародним досвідом. Це пакет законів про перехідний період, насамперед про відповідальність", - сказав глава держави.

Зеленський заявив, що тут існує велике поле для маніпуляцій.

"Страшне слово амністія, не про всіх і не про уникнення відповідальності, а про мільйони наших громадян, на чиїх руках немає крові, і які зараз фактично самі перебувають у заручниках в окупанта. І їм потрібен чіткий сигнал - не варто боятися. Гідне майбутнє тільки з Україною", - підкреслив президент.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр-міністр Олексій Резніков наголосив, що амністія на Донбасі буде вводитися виходячи зі ступеня тяжкості злочинів. Невизначеним залишається питання організації самої процедури.

Як писало РБК-Україна, заступник голови української делегації у Тристоронній контактній групі Вітольд Фокін заявляв про необхідність оголосити загальну амністію. Пізніше Фокін був звільнений з посади і виведений зі складу делегації.

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