RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Комітет рекомендував Раді затвердити бюджет-2021 в першому читанні

Автор: Роман Тверденко

Бюджетний комітет Верховної ради рекомендував парламенту прийняти в першому читанні проект держбюджету на 2021 рік. Проект підтримали представники трьох фракцій.

Популярні новини

Про це повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

Проект бюджету, спрямований Кабінетом міністрів підтримали члени комітету від "Слуги народу", "Євросолідарності" і "Батьківщини".

Тепер проект повинні підтримати у першому читанні простою більшістю у 226 голосів.

Розгляд і голосування за бюджет у першому читанні заплановано на четвер, 5 листопада.

В матеріалі РБК-Україна ви можете ознайомитися з основними показниками держбюджету на наступний рік.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль виступить у Верховній раді в п'ятницю, 6 листопада. Парламентарі запросили його відзвітувати на годині запитань до уряду.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України бюджет