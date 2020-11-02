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Шмигаль відзвітує у Раді 6 листопада, - Разумков

Новость на русском → Україна, Понеділок 02 листопада 2020 13:35
Шмигаль відзвітує у Раді 6 листопада, - Разумков Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль виступить у Верховній раді в п'ятницю, 6 листопада. Парламентарії запросили його відзвітувати на годині запитань до уряду.

Про це повідомив глава парламенту Дмитро Разумков у ході засідання погоджувальної ради ВР.

"На годину запитань до уряду запрошуємо прем'єр-міністра з питання про ситуацію, пов'язану з реалізації державної політики в боротьбі з COVID-19, і інших питань, пов'язаних з економічними питаннями бюджету", - зазначив спікер Ради.

Нагадаємо, парламент також заслухає міністра охорони здоров'я Максима Степанова у вівторок, 3 листопада. Міністра викликали через загострення ситуації з коронавірусом в Україні.

Як писало РБК-Україна, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що взимку ситуація з коронавірусом в Україні погіршиться. Відповідні висновки роблять у міністерстві, виходячи з динаміки захворюваності.

Відзначимо також, перший заступник голови парламенту Руслан Стефанчук заявив, що на цьому тижні будуть представлені результати аудиту держави. За словами заступника спікера ВР, це дозволить побачити, в якому стані економічного розвитку Україна перебуває зараз.

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