Комитет рекомендовал Раде утвердить бюджет-2021 в первом чтении

Бюджетный комитет Верховной рады рекомендовал парламенту принять в первом чтении проект госбюджета на 2021 год. Проект поддержали представители трех фракций.
Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.
Проект бюджета, направленный Кабинетом министров поддержали члены комитета от "Слуги народа", "Евросолидарности" и "Батькивщины".
Теперь проект должны поддержать в первом чтении простым большинством в 226 голосов.
Рассмотрение и голосование за бюджет в первом чтении запланировано на четверг, 5 ноября.
В материале РБК-Украина вы можете ознакомиться с основными показателями госбюджета на следующий год.
Напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль выступит в Верховной раде в пятницу, 6 ноября. Парламентарии пригласили его отчитаться на часе вопросов к правительству.