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Комитет рекомендовал Раде утвердить бюджет-2021 в первом чтении

Автор: Роман Тверденко

Бюджетный комитет Верховной рады рекомендовал парламенту принять в первом чтении проект госбюджета на 2021 год. Проект поддержали представители трех фракций.

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Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

Проект бюджета, направленный Кабинетом министров поддержали члены комитета от "Слуги народа", "Евросолидарности" и "Батькивщины".

Теперь проект должны поддержать в первом чтении простым большинством в 226 голосов.

Рассмотрение и голосование за бюджет в первом чтении запланировано на четверг, 5 ноября.

В материале РБК-Украина вы можете ознакомиться с основными показателями госбюджета на следующий год.

Напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль выступит в Верховной раде в пятницу, 6 ноября. Парламентарии пригласили его отчитаться на часе вопросов к правительству.

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