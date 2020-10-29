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Комітет Ради розгляне бюджет-2021 на наступному тижні

Автор: Юлія Струк

Комітет Верховної ради з питань бюджету розгляне законопроект про державний бюджет на 2021 рік наступного тижня. Ймовірно, засідання відбудеться на початку тижня.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Зазначимо, заступник глави фінансового комітету Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі раніше повідомив, що засідання бюджетного комітету буде призначено на понеділок, 2 листопада. За його інформацією, розгляд бюджету у сесійній залі у першому читанні має відбутися у четвер, 5 листопада.

"Плани розгляду (бюджету, - ред.) на тижні є звичайно. Це термінове питання. Але залежить від того, як комітет оперативно вирішить... Я не впевнений на рахунок 2 листопада (проведення засідання комітету, - ред.), але на початку тижня точно", - сказав Корнієнко.

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Нагадаємо, 19 жовтня спікер Верховної ради Дмитро Разумков у ході засідання погоджувальної ради анонсував, що парламент розгляне проект державного бюджету на 2021 год 3 листопада.

Як писало РБК-Україна, бюджетний комітет не зміг зібратися для розгляду проекту держбюджету на 2021 рік, тому що не вистачило депутатів для початку засідання.

Раніше в парламенті розраховували, що бюджет-2021 у першому читанні буде розглянуто вже 20 жовтня.

У матеріалі РБК-Україна ви можете ознайомитися з основними показниками держбюджету на наступний рік.

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Новини України бюджетВерховна РадаОлександр Корнієнко