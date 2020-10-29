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Комитет Рады рассмотрит бюджет-2021 на следующей неделе

Автор: Юлия Струк

Комитет Верховной рады по вопросам бюджета рассмотрит законопроект о государственном бюджете на 2021 год на следующей неделе. Вероятно, заседание состоится в начале недели.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Отметим, заместитель главы финансового комитета Ярослав Железняк в своем Telegram-канале ранее сообщил, что заседание бюджетного комитета будет назначено на понедельник, 2 ноября. По его информации, рассмотрение бюджета в сессионном зале в первом чтении должно состояться в четверг, 5 ноября.

"Планы рассмотрения (бюджета, - ред.) на неделе есть конечно. Это срочный вопрос. Но зависит от того, как комитет оперативно решит... Я не уверен на счет 2 ноября (проведение заседания комитета, - ред.), но в начале недели точно", - сказал Корниенко.

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Напомним, 19 октября спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в ходе заседания согласительного совета анонсировал, что парламент рассмотрит проект государственного бюджета на 2021 год 3 ноября.

Как писало РБК-Украина, бюджетный комитет не смог собраться для рассмотрения проекта госбюджета на 2021 год, так как не хватило депутатов для начала заседания.

Ранее в парламенте рассчитывали, что бюджет-2021 в первом чтении будет рассмотрен уже 20 октября.

В материале РБК-Украина вы можете ознакомиться с основными показателями госбюджета на следующий год.

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Новости Украины бюджетВерховная РадаАлександр Корниенко