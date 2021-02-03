Комітет Ради підтримав рішення РНБО про санкції проти трьох телеканалів

Комітет парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав санкції проти народного депутата Тараса Козака, а також восьми компаній. Рішення прийнято 3 лютого.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook народний депутат, заступник голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла.

Рішення підтримали одноголосно, зазначила вона.

"Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки одноголосно висловив підтримку рішенню Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - повідомила Безугла.

Нагадаємо, Володимир Зеленський своїм указом ввів в дію рішення РНБО про введення санкцій відносно народного депутата Тараса Козака, а також восьми компаній.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів РБК-Україна, що телеканалам NewsOne, ZIK та "112 Україна" не допоможе перереєстрація, щоб відновити мовлення.

Також джерела видання в правоохоронних органах повідомили, що Україна ввела санкції проти літаків народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака.