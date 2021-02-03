ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Комитет Рады поддержал решение СНБО о санкциях против трех телеканалов

Новина українською → Киев, Среда 03 февраля 2021 15:58
Комитет Рады поддержал решение СНБО о санкциях против трех телеканалов Фото: редакция "112 канала" (112.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Комитет парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал санкции против народного депутата Тараса Козака, а также восьми компаний. Решение принято 3 февраля.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook народный депутат, заместитель главы комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.

Решение поддержали единогласно, отметила она.

"Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки единогласно выразил поддержку решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021" О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) ", - сообщила Безуглая.

Напомним, Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении народного депутата Тараса Козака, а также восьми компаний.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал РБК-Украина, что телеканалам NewsOne, ZIK и "112 Украина" не поможет перерегистрация, чтобы возобновить вещание.

Также источники издания в правоохранительных органах сообщили, что Украина ввела санкции против самолетов народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Санкции
NEWS
Минкульт будет просить YouTube закрыть страницы NewsOne, ZIK и "112 Украина"
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Минкульт будет просить YouTube закрыть страницы NewsOne, ZIK и "112 Украина"
DAILY
Михаил Федоров: Если нужно будет сделать "COVID-паспорт" – сделаем быстро
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Михаил Федоров: Если нужно будет сделать "COVID-паспорт" – сделаем быстро