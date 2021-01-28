Комітет Ради підтримав призначення Вітренка главою Міненерго

Комітет Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав призначення Юрія Вітренка першим віце-прем'є-міністром - міністром енергетики України. За це проголосували 14 членів комітету.

Про це повідомив глава комітету Андрій Герус в своєму Telegram-каналі.

"Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав кандидатуру Юрія Вітренко на посаду першого віце-прем’єра-міністра енергетики. 14 - за, 2 - утримались, 2 - проти", - зазначив парламентар.

Нагадаємо, раніше спікер Ради Дмитро Разумков розповів, що парламент розгляне призначення Юрія Вітренка першим віце-прем'єр-міністром України - міністром енергетики о 13:30. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс до Верховної ради відповідне подання.

Як писало РБК-Україна з посиланням на джерело у фракції "Слуги народу", фракція уже зібрала 196 підписів на підтримку призначення Юрія Вітренка міністром енергетики. Вірогідність його призначення на цьому тижні оцінюється у 70%.

Також повідомлялося, що Вітренко має намір піти з Міненерго, якщо не стане міністром.