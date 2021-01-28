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Комитет Рады поддержал назначение Витренко главой Минэнерго

Автор: Юлия Струк

Комитет Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержал назначение Юрия Витренко первым вице-премье-министром - министром энергетики Украины. За это проголосовали 14 членов комитета.

Об этом сообщил глава комитета Андрей Герус в своем Telegram-канале.

"Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержал кандидатуру Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра энергетики. 14 - за, 2 - воздержались, 2 - против", - отметил парламентарий.

Напомним, ранее спикер Рады Дмитрий Разумков рассказал, что парламент рассмотрит назначение Юрия Витренко первым вице-премьер-министром Украины - министром энергетики в 13:30. Премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную раду соответсвующее представление.

Как писало РБК-Украина со ссылкой на источник во фракции "Слуги народа", фракция уже собрала 196 подписей в поддержку назначения Юрия Витренко министром энергетики. Вероятность его назначения на этой неделе оценивается в 70%.

Также сообщалось, что Витренко намерен уйти из Минэнерго, если не станет министром.

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Новости Украины Юрий ВитренкокомитетВерховная Рада