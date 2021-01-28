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Шмигаль вніс у Раду подання по Вітренко. Разумков доручив його розглянути

Новость на русском → Україна, Четвер 28 січня 2021 11:04
Шмигаль вніс у Раду подання по Вітренко. Разумков доручив його розглянути Фото: Юрій Вітренко (facebook.com)
Автор: Юлія Струк

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков розповів, коли парламент розгляне призначення Юрія Вітренка першим віце-прем'єр-міністром України - міністром енергетики. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс до Верховної ради відповідне подання.

Про це він заявив у ході засідання Ради.

"Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс до Верховної ради подання про призначення Вітренка Юрія Юрійовича першим віце-прем'єр-міністром України - міністром енергетики... Даю доручення комітету профільному розглянути це питання під час перерви, щоб ми могли розглянути в залі о 13:30. Планується орієнтовно цей час", - сказав спікер ВР.

Раніше джерело РБК-Україна у фракції "Слуги народу" заявило, що фракція уже зібрала 196 підписів на підтримку призначення Юрія Вітренка міністром енергетики. Вірогідність його призначення на цьому тижні оцінюється у 70%.

Як писало РБК-Україна, раніше питання призначення Вітренко обговорювали на засіданні фракції "Слуга народу".

Також повідомлялося, що він має намір піти з Міненерго, якщо не стане міністром.

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Новини України Політика Юрій Вітренко Верховна Рада Дмитро Разумков
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