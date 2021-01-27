Кличко допустив введення нового локдауну

Мер Києва Віталій Кличко не виключає введення нового локдауну через коронавірус. Таке рішення можуть прийняти, якщо ситуація з COVID-19 погіршиться.

Про це Віталій Кличко заявив під час брифінгу.

"Якщо ми втратимо контроль над ситуацією, то неминучим буде введення нового локдауну, як це вже сталося в деяких європейських країнах", - сказав він.

Як повідомив Кличко, за оцінками лікарів, локдаун дав позитивний результат.

"Втім, говорити, що ми подолали вірус - зарано. Тому, у столиці, як і по всій країні, продовжують діяти обмеження, які уряд запровадив у грудні минулого року", - сказав він.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я розповіли, чому вирішили не продовжувати січневі обмеження, причиною є краща статистика по коронавірусу.

Також раніше експерти оцінили ефективність січневого локдауну, їх думки розділилися.

Крім того, Кабінет міністрів планує повернути Україну до адаптивного формату карантину, який передбачає зонування регіонів за рівнем захворюваності на коронавірус.