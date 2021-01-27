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Кличко допустил введение нового локдауна

Автор: Андрей Козловский

Мэр Киева Виталий Кличко не исключает введения нового локдауна из-за коронавируса. Такое решение могут принять, если ситуация с COVID-19 ухудшится.

Об этом Виталий Кличко заявил во время брифинга.

"Если мы потеряем контроль над ситуацией, то неизбежным будет введение нового локдауна, как это уже произошло в некоторых европейских странах", - сказал он.

Как сообщил Кличко, по оценкам врачей, локдаун дал положительный результат.

"Впрочем, говорить, что мы преодолели вирус - рано. Поэтому, в столице, как и по всей стране, продолжают действовать ограничения, которое правительство ввело в декабре прошлого года", - сказал он.

Напомним, в Министерстве здравоохранения рассказали, почему решили не продолжать январские ограничения, причиной является лучшая статистика по коронавирусу.

Также ранее эксперты оценили эффективность январского локдауну, их мнения разделились.

Кроме того, Кабинет министров планирует вернуть Украину к адаптивному формату карантина, который предусматривает зонирование регионов по уровню заболеваемости коронавирусом.

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