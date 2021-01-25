Чому не продовжили локдаун в Україні: у МОЗ пояснили

В Україні вирішили не продовжувати локдаун. У МОЗ розповіли, чому вирішили не продовжувати січневі обмеження, причиною є краща статистика по коронавірусу.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Своїм шляхом. Чому в Європі посилюють карантин, а в Україні послаблюють".

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко в коментарі виданню розповів, що поки медична система України справляється з навантаженням: у лікарнях достатньо вільних ліжок.

"Введення більш жорстких обмежень дозволило нам стримати стрімке зростання захворюваності, як це відбувалося і в інших європейських країнах", - пояснив Ляшко.

Як пояснив РБК-Україна голова комітету ВР з питань здоров'я нації, депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький, МОЗ спирався на статистику.

"Наявна статистика, за словами міністра, дозволяє вийти з режиму посиленого карантину і повернутися до адаптивного", - розповів Радуцький.

Він уточнив, що на зустрічі з міністром охорони здоров'я Максимом Степановим тиждень тому у депутатів виникли питання щодо правдивості статистики: чи не пов'язаний невеликий добовий приріст хворих з недостатньою кількістю проведених тестів.

"Але міністр пояснив, що зараз при легкому перебігу захворювання пацієнтів обстежують за допомогою експрес-тестів на антиген. А вони не потрапляють у загальну статистику по ПЛР та ІФА тестам. З цього, за словами міністра, також випливає, що кількість тяжкохворих знижується", - зазначив Радуцький.

Нагадаємо, експерти оцінили ефективність січневого локдауну, їх думки розділилися.