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Карантин вихідного дня можуть скасувати: кому дозволять працювати

Автор: Юлія Струк

Верховна рада України рекомендуватиме Кабінету міністрів скасувати карантин вихідного дня. Відповідний проект постанови №4381 був зареєстрований у ВР сьогодні.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

"Рекомендувати Кабміну протягом трьох календарних днів з дня набрання чинності цією постановою переглянути обмежувальні заходи, встановлені постановою КМУ "Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19" №641 із наступними змінами, з метою пом'якшення обмежень із заборони у вихідні дні", - сказано у тексті документу.

Рада рекомендує уряду дозволити роботу бізнесу на вихідних, а саме:

  • барів, ресторанів, кафе;
  • спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів;
  • приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах;
  • приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;
  • приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення;
  • роботу закладів культури і проведення культурних масових заходів.

Постанова ВР набере чинності з дня опублікування.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Раді зареєстрували постанову про скасування карантину вихідного дня. Народні депутати розглянуть її у вівторок, 17 листопада.

Як писало РБК-Україна, в Україні пройшов так званий карантин вихідного дня. З 00:00 суботи до 00:00 понеділка було заборонено приймати відвідувачів закладам громадського харчування, салонам краси і спортзалах.

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