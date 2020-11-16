UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Карантин выходного дня могут отменить: кому разрешат работать

Автор: Юлия Струк

Верховная рада Украины рекомендовать Кабинету министров отменить карантин выходного дня. Соответствующий проект постановления №4381 был зарегистрирован в ВР сегодня.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

"Рекомендовать Кабмину в течение трех календарных дней со дня вступления в силу настоящего постановления пересмотреть ограничительные меры, установленные постановлением КМУ "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19" №641 с последующими изменениями, с целью смягчения ограничений по запрету в выходные дни", - говорится в тексте документа.

Рада рекомендует правительству разрешить работу бизнеса на выходных, а именно:

  • баров, ресторанов, кафе;
  • спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов;
  • прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;
  • прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;
  • прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;
  • работу учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий.

Постановление ВР вступит в силу со дня опубликования.

Напомним, ранее стало известно, что в Раде зарегистрировали постановление об отмене карантина выходного дня. Народные депутаты рассмотрят ее во вторник, 17 ноября.

Как писало РБК-Украина, в Украине прошел так называемый карантин выходного дня. С 00:00 субботы до 00:00 понедельника было запрещено принимать посетителей заведениям общественного питания, салонам красоты и спортзалах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины карантинвыходныеВерховная Рада