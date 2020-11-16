У Раді зареєстрували постанову щодо скасування карантину вихідного дня

У Верховній раді зареєстрували постанову щодо скасування карантину вихідного дня. Відповідну рекомендацію парламент надає Кабінету міністрів.

Про це заявила виконуюча обовязки глави ВР Олена Кондратюк у ході засідання погоджувальної ради парламенту.

"Кабінет міністрів вдався до так званих неоднозначних рішень, які ставлять багатьох громадян у безвихідне становище. Саме тому була сьогодні зареєстрована теж під моїм керівництвом спеціальна постанова №4381 про рекомендацію скасувати карантин вихідного дня уряду", - підкреслила вона.

Авторами документу є нардепи Олена Кондратюк, Давид Арахамія, Ярослав Железняк, Олександр Корнієнко, Юрій Бойко, Ірина Геращенко.

Нагадаємо, в Раді створили групу для розробки законів про підтримку бізнесу на час карантину. Нардепи в ході її засідання наголосили на необхідності розробити два документи, а саме, законопроект для підтримки різних галузей економіки на час карантину вихідного дня і відповідні рекомендації Кабінету міністрів для необхідних змін.

Як писало РБК-Україна, в Україні пройшов так званий карантин вихідного дня. З 00:00 суботи до 00:00 понеділка було заборонено приймати відвідувачів закладам громадського харчування, салонам краси і спортзалах. У кількох містах пройшли протести, правоохоронці блокували ринки в містах, не ввели карантин.