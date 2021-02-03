Канали Козака фінансуються за рахунок бізнесу в ОРЛО, - джерела

Заблоковані телеканали "112", ZIK і NewsOne частково фінансуються через ТОВ "Торговий дім "Донскіє углі", яка веде свою діяльність в ОРЛО. У зв'язку з цим відкрито кримінальну справу.

Про це повідомили проінформовані джерела РБК-Україна.

Співрозмовник видання повідомив, що санкції проти народного депутата Тараса Козака і належних йому активів, у тому числі ряду інформаційних телеканалів, були введені через його можливу причетність до поставок вугілля з території ОРДЛО.

За його словами, це було однією з причин введення санкцій. Це відкрило можливість для введення санкцій проти громадянина України та його активів, тоді як зазвичай санкції вводяться проти іноземних громадян і компаній.

Ще одне джерело видання повідомило, що з приводу фінансування телеканалів за рахунок бізнесу в ОРЛО відкрито кримінальну справу.

Що відомо про компанію

Російська компанія "Торговий дім "Донскіє углі" зареєстрована в Ростові-на-Дону. Її засновниками виступають Олександр Маслюк та Віталій Донченко, а директором Сергій Лісогор.

Останній також вказаний директором зареєстрованої в Москві компанії ФК "Стратегія". Вона займається торгівлею паливом. Її засновником є ​​Кирило Сердотецкій.

У російських системах пошуку бізнес-інформації, на підставі історичних відомостей Федеральної податкової служби РФ, в якості пов'язаних осіб фігурує компанія ІК "Таврія-Північ".

Її засновником вказана кіпрська Ventolor Investments Limited, яка належить Оксані Марченко - дружині Віктора Медведчука.

Нагадаємо, в Кремлі засудили закриття трьох телеканалів в Україні - "112 Україна", NewsOne, ZIK. У президента РФ вважають, що це не відповідає міжнародним нормам.

В коментарі РБК-Україна радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що телеканалам NewsOne, ZIK і "112 Україна" не допоможе перереєстрація, щоб відновити мовлення.