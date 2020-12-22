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У Кабміні допускають поставки води до Криму. Це залежить від ООН і Червоного Хреста

Автор: РБК-Україна

Україна відновить водопостачання Криму тільки після деокупації півострова. Однак поставки у складі спеціальних конвоїв можливі у випадку гуманітарної катастрофи.

Про це в інтерв'ю "Суспільному" заявив віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграці тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

"Тут навіть нема чого обговорювати: буде деокупація Криму - буде вода", - зазначив Рєзніков.

У той же час він підкреслив, що якщо ООН і Червоний Хрест заявлять про гуманітарну катастрофу, тоді на півострів направлять конвої і воду у цистернах під контролем гуманітарних місій.

"Ніхто не буде поїти водою військові бази, виробництво мілітаризованого Криму. У Криму запасів питної води для мирного населення достатньо", - додав віце-прем'єр.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін визнав, що у Криму достатньо власних запасів прісної води.

"Судячи з усього, запасів хорошої прісної води в Криму достатньо власних. Просто цим і в радянський час, тим більше в час, коли Крим входив до складу України, не займалися", - заявив Путін.

Також повідомлялося, що окупаційна влада збирається побудувати новий водозабір на річці Бельбек у Севастополі.

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Новини України КримАлексей Резниковвода