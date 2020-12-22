UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Кабмине допускают поставки воды в Крым. Это зависит от ООН и Красного Креста

Автор: РБК-Украина

Украина возобновит водоснабжение Крыма только после деоккупации полуострова. Однако поставки в составе специальных конвоев возможны в случае гуманитарной катастрофы.

Об этом в интервью "Суспільному" заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Здесь даже нечего обсуждать: будет деоккупация Крыму - будет вода", - отметил Резников.

В то же время он подчеркнул, что если ООН и Красный Крест заявят о гуманитарной катастрофе, тогда на полуостров направят конвои и воду в цистернах под контролем гуманитарных миссий.

"Никто не будет поить водой военные базы, производство милитаризованного Крыма. В Крыму запасов питьевой воды для мирного населения достаточно", - добавил вице-премьер.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин признал, что в Крыму достаточно собственных запасов пресной воды.

"Судя по всему, запасов хорошей пресной воды в Крыму собственных достаточно. Просто этим и в советское время, тем более во время, когда Крым входил в состав Украины, не занимались", - заявил Путин.

Также сообщалось, что оккупационная власть собирается построить новый водозабор на реке Бельбек в Севастополе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины КрымАлексей Резниковвода