ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Адаптивний карантин в Україні: Степанов пояснив, коли можуть повернути "зони"

Новость на русском → Київ, Неділя 24 січня 2021 21:23
Адаптивний карантин в Україні: Степанов пояснив, коли можуть повернути "зони" Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Україна повернеться до адаптивного карантину. Його повинні затвердити через півтора тижні після пом'якшення жорсткого карантину.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24".

Він нагадав, що з 25 січня повернуть обмеження "помаранчевої" зони карантину, а вже потім будуть введені адаптивні обмеження.

"Зараз ми повертаємося в режим, в якому ми жили до 8 січня. Потім 7-10 днів дивимося, як змінилася ситуація по регіонах і далі вводимо адаптивний карантин, який, в залежності від епідситуації в регіонах, передбачає різні обмеження. Це те, що ми плануємо до кінця", - сказав Степанов.

Раніше міністр заявив, що завдяки посиленими заходів та їх дотримання вдалося знизити показник госпіталізованих з коронавірусом в порівнянні з початком грудня 2020 року.

Вже завтра, 25 січня карантин в Україні буде пом'якшено. Після завершення локдауна по всій країні почнуть діяти обмеження "помаранчевої" зони. Які заборони скасовуються з понеділка, нові правила карантину і список обмежень - у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Карантин
NEWS
SpaceX успішно запустила ракету з рекордною кількістю супутників
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин SpaceX успішно запустила ракету з рекордною кількістю супутників
DAILY
Між Китаєм і ЄС: з ким і чим торгувала Україна у розпал пандемії
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Між Китаєм і ЄС: з ким і чим торгувала Україна у розпал пандемії