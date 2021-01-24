Адаптивний карантин в Україні: Степанов пояснив, коли можуть повернути "зони"

Україна повернеться до адаптивного карантину. Його повинні затвердити через півтора тижні після пом'якшення жорсткого карантину.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24".

Він нагадав, що з 25 січня повернуть обмеження "помаранчевої" зони карантину, а вже потім будуть введені адаптивні обмеження.

"Зараз ми повертаємося в режим, в якому ми жили до 8 січня. Потім 7-10 днів дивимося, як змінилася ситуація по регіонах і далі вводимо адаптивний карантин, який, в залежності від епідситуації в регіонах, передбачає різні обмеження. Це те, що ми плануємо до кінця", - сказав Степанов.

Раніше міністр заявив, що завдяки посиленими заходів та їх дотримання вдалося знизити показник госпіталізованих з коронавірусом в порівнянні з початком грудня 2020 року.

Вже завтра, 25 січня карантин в Україні буде пом'якшено. Після завершення локдауна по всій країні почнуть діяти обмеження "помаранчевої" зони. Які заборони скасовуються з понеділка, нові правила карантину і список обмежень - у матеріалі РБК-Україна.