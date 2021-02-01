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Україна може повернутися до адаптивного карантину: є регіони для "жовтої" та "зеленої" зон

Новость на русском → Київ, Понеділок 01 лютого 2021 13:51
Україна може повернутися до адаптивного карантину: є регіони для "жовтої" та "зеленої" зон Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

Кабінет міністрів розглядає можливість переходу України до адаптивного карантину. Зараз деякі регіони можуть послабити обмеження до рівня "жовтої" або "зеленої" зони.

Про це під час селекторної наради заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Офіс президента.

За його словами, зараз дане питання планують більш детально вивчити.

"Аналіз показує, що є регіони, в яких можливе більше ослаблення карантинних заходів - до рівня, який відповідав "жовтій" та "зеленій" зонам. Уряд планує більш детально вивчити це питання та прийняти відповідне рішення", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, з минулого тижня Україна повернулася до обмежень "помаранчевої" зони карантину після січневого локдауна.

При цьому в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що планується повернення до адаптивного формату карантину, який передбачає зонування регіонів за рівнем захворюваності коронавірусом.

Зазначимо, за минулу добу в Україні виявили 2030 нових випадків коронавірусу - цей мінімум з серпня.

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