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Кабмін виділить додаткові кошти на дезінфектори в школах

Новость на русском → Київ, Середа 21 жовтня 2020 15:34
Кабмін виділить додаткові кошти на дезінфектори в школах Фото: Денис Шмигаль (kmu.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Кабінет міністрів Україні сьогодні прийме рішення про додаткове виділення 540 тисяч гривень для формування безпечного простору в школах під час пандемії. Відповідну пропозицію ініціював МОЗ.

Про це заявив на засіданні прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, місцева влада мали всі необхідні ресурси аби діти почали навчальний процес в безпечних умовах.

"Сьогодні ми затвердимо пропозицію МОЗ про додаткове виділення 540 тисяч гривень для формування безпечного простору в школах. Для того, щоб в кожній школі дійсно були дезінфектори, а не формально це правило було лише на папері", - сказав він.

Про ситуацію в школах більш детально йдеться в матеріалі "Пішли на перерву: чи повернуться діти в школу в листопаді".

Нагадаємо, в Україні набуло чинності нове карантинне зонування. В оновленому списку Київ опинився в "помаранчевій" зоні карантину.

Відзначимо, в Україні виявили 5469 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень в Києві, Харківській, Полтавській областях.

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