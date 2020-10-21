Кабмин выделит дополнительные средства на дезинфекторы в школах

Кабинет министров Украины сегодня примет решение о дополнительном выделении 540 тысяч гривен для формирования безопасного пространства в школах во время пандемии. Соответствующее предложение инициировал Минздрав.

Об этом заявил на заседании премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, у местных властей были все необходимые ресурсы, чтобы дети начали учебный процесс в безопасных условиях.

"Сегодня мы утвердим предложение Минздрава о дополнительном выделении 540 тысяч гривен для формирования безопасного пространства в школах. Для того, чтобы в каждой школе действительно были дезинфекторы, а не формально это правило было только на бумаге", - сказал он.

О ситуации в школах более подробно говорится в материале "Ушли на перемену: вернутся ли дети в школу в ноябре".

Напомним, в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование. В обновленном списке Киев оказался в "оранжевой" зоне карантина.

Отметим, в Украине выявили 5469 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Харьковской, Полтавской областях.