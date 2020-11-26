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Кабмін підтримав закон про право Ради звільняти главу НАБУ

Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів України підтримав закон про право Верховної ради звільняти директора Національного антикорупційного бюро України. Зміни в закон про НАБУ обумовлено рішенням Конституційного суду.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час позачергового засідання уряду.

Крім того, нинішній керівник НАБУ буде здійснювати повноваження до призначення наступного глави відомства.

Нагадаємо, в серпні Конституційний суд України визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України, а саме відповідний президентський указ.

У жовтні Окружний адміністративний суд постановив звільнити Ситника і дав місяць на виконання цього рішення.

Так, в Окружному адмінсуді Києва дали Ситнику місяць на те, щоб покинути пост глави НАБУ.

Також РБК-Україна повідомляло, що Міністерство юстиції не буде виконувати рішення ОАСК, бо заявив про відсутність повноважень і правових підстав для цих змін. Відомству рекомендували внести зміни в Єдиний державний реєстр юридичних осіб на підставі згаданого рішення КСУ.

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