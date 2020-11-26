Кабмін підтримав закон про право Ради звільняти главу НАБУ
Кабінет міністрів України підтримав закон про право Верховної ради звільняти директора Національного антикорупційного бюро України. Зміни в закон про НАБУ обумовлено рішенням Конституційного суду.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час позачергового засідання уряду.
Крім того, нинішній керівник НАБУ буде здійснювати повноваження до призначення наступного глави відомства.
Нагадаємо, в серпні Конституційний суд України визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України, а саме відповідний президентський указ.
У жовтні Окружний адміністративний суд постановив звільнити Ситника і дав місяць на виконання цього рішення.
Так, в Окружному адмінсуді Києва дали Ситнику місяць на те, щоб покинути пост глави НАБУ.
Також РБК-Україна повідомляло, що Міністерство юстиції не буде виконувати рішення ОАСК, бо заявив про відсутність повноважень і правових підстав для цих змін. Відомству рекомендували внести зміни в Єдиний державний реєстр юридичних осіб на підставі згаданого рішення КСУ.