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Кабмин поддержал закон о праве Рады увольнять главу НАБУ

Новина українською → Киев, Четверг 26 ноября 2020 19:32
Кабмин поддержал закон о праве Рады увольнять главу НАБУ Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Кабинет министров Украины поддержал закон о праве Верховной рады увольнять директора Национального антикоррупционного бюро Украины. Изменения в закон о НАБУ обусловлено решением Конституционного суда.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время внеочередного заседания правительства.

Кроме того, нынешний руководитель НАБУ будет осуществлять полномочия до назначения следующего главы ведомства.

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