Кабмин поддержал закон о праве Рады увольнять главу НАБУ
Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Кабинет министров Украины поддержал закон о праве Верховной рады увольнять директора Национального антикоррупционного бюро Украины. Изменения в закон о НАБУ обусловлено решением Конституционного суда.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время внеочередного заседания правительства.
Кроме того, нынешний руководитель НАБУ будет осуществлять полномочия до назначения следующего главы ведомства.
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