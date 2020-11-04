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Кабмін погодив звільнення голів ОДА трьох областей

Автор: Анастасия Рокитна

Кабмін погодив звільнення голів трьох обласний держадміністрацій. Мова йде про голів Одеської, Івано-Франківської та Сумської ОДА.

Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні уряду.

Уряд погодив звільнення голови Одеської ОДА Максима Куцого, Івано-Франківської ОДА Федоріва Віталія, Сумської ОДА Грищенка Романа.

У партії "Слуга народу" раніше повідомляли, що в деяких областях готуються заміни голів обласних державних адміністрацій, вже є проекти кадрових рішень.

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Нагадаємо, президент призначив нову голову Чернігівської обласної державної адміністрації.

Раніше уряд узгодив звільнення голови Чернігівської обласної держадміністрації Андрія Прокопенка з цього поста.

Крім того, в червні цього року президент Володимир Зеленський змінив главу Вінницької ОДА.

Також в червні Зеленський призначив нового керівника Київської ОДА.

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