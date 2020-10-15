Зеленський призначив нову голову Чернігівської ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив нову голову Чернігівської обласної державної адміністрації. Нею стала Анна Коваленко.

Про це він заявив на брифінгу під час робочої поїздки в Чернігівську область.

Зеленський зазначив, що Коваленко буде єдиною жінкою в країні, яка очолює область.

"Радий представити нову очільницю Чернігівської ОДА", - заявив він.

Наприкінці вересня Кабмін ухвалив рішення про погодження кандидатури Анни Коваленко на посаду голови Чернігівської обласної державної адміністрації.

Анна Коваленко була радницею колишнього міністра інформаційної політики та міністрів оборони.

У вересні 2019 року Коваленко стала заступником голови Офісу президента. Тоді парламент достроково припинив повноваження нардепа Анни Коваленко в зв'язку з призначенням на посаду.

У квітні Зеленський звільнив Коваленко з посади заступника керівника Офісу президента. Сама ж Коваленко стала заступником міністра з розвитку громад і територій.

Раніше уряд погодив звільнення голови Чернігівської обласної держадміністрації Андрія Прокопенка з цієї посади.