Кабмин согласовал увольнение глав ОГА трех областей

Кабмин согласовал увольнение глав трех областный госадминистраций. Речь идет о главах Одесской, Ивано-Франковской и Сумской ОГА.
Такое решение приняли сегодня на заседании правительства.
Правительство согласовало увольнение главы Одесской ОГА Максима Куцого, Ивано-Франковской ОГА Федорова Виталия, Сумской ОГА Грищенко Романа.
В партии "Слуга народа" ранее сообщали, что в некоторых областях готовятся замены председателей областных государственных администраций, уже есть проекты кадровых решений.
Напомним, президент назначил новую главу Черниговской областной государственной администрации.
Ранее правительство согласовало увольнение председателя Черниговской областной госадминистрации Андрея Прокопенко с этого поста.
Кроме того, в июне этого года президент Владимир Зеленский сменил главу Винницкой ОГА.
Также в июне Зеленский назначил нового руководителя Киевской ОГА.