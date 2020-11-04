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Кабмин согласовал увольнение глав ОГА трех областей

Автор: Анастасия Рокитна

Кабмин согласовал увольнение глав трех областный госадминистраций. Речь идет о главах Одесской, Ивано-Франковской и Сумской ОГА.

Такое решение приняли сегодня на заседании правительства.

Правительство согласовало увольнение главы Одесской ОГА Максима Куцого, Ивано-Франковской ОГА Федорова Виталия, Сумской ОГА Грищенко Романа.

В партии "Слуга народа" ранее сообщали, что в некоторых областях готовятся замены председателей областных государственных администраций, уже есть проекты кадровых решений.

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Напомним, президент назначил новую главу Черниговской областной государственной администрации.

Ранее правительство согласовало увольнение председателя Черниговской областной госадминистрации Андрея Прокопенко с этого поста.

Кроме того, в июне этого года президент Владимир Зеленский сменил главу Винницкой ОГА.

Также в июне Зеленский назначил нового руководителя Киевской ОГА.

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