Кабмін визначив ряд пріоритетних проектів до 2030 року: список
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Кабінет міністрів визначив 30 пріоритетних напрямків, які ляжуть в основу економічної стратегії України до 2030 року. Серед представлених напрямків - це підтримка фінансового сектору, цифрова економіка, надра, освіта.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час презентації векторів економічного розвитку України.
Шмигаль представив частину цих векторів. Зокрема:
- зменшення частки держави в економіці, продовження великої та малої приватизації;
- розвиток фінансового сектору (фондовий ринок, ринок страхування, пенсійна реформа);
- зменшення регуляторного навантаження на бізнес (топ-30 Doing Bussines);
- значне зростання обсягів та видобутку власних корисних копалин;
- розвиток інфраструктури в сільськогосподарському секторі (зрощення, логістика, цифровізація);
- сприятливий податковий та правовий режим для IT;
- посилення торгівельної дипломатії, просування українськиї брендів;
- якість життя, створення економічного підгрунтя для розвитку освіти, медицини, культури та соцпослуг.
За словами Шмигаля, це стартові позиції стратегії.
Нагадаємо, Денис Шмигаль заявив, що за останні 10 років Україна втратила трильйон доларів ВВП.
Зазначимо, президент України Володимир Зеленський під час послання до парламенту заявив, що Кабінет міністрів провів повноцінний аудит держави.