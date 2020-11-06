Кабмин определил ряд приоритетных проектов до 2030 года: список
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Кабинет министров определил 30 приоритетных направлений, которые лягут в основу экономической стратегии Украины до 2030 года. Среди представленных направлений - это поддержка финансового сектора, цифровая экономика, недра, образование.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время презентации векторов экономического развития Украины.
Шмыгаль представил часть этих векторов. В частности:
- уменьшение доли государства в экономике, продолжение большой и малой приватизации;
- развитие финансового сектора (фондовый рынок, рынок страхования, пенсионная реформа)
- уменьшение регуляторной нагрузки на бизнес (топ-30 Doing Bussines);
- значительный рост объемов и добычи собственных полезных ископаемых;
- развитие инфраструктуры в сельскохозяйственном секторе (сращение, логистика, цифровизация);
- благоприятный налоговый и правовой режим для IT;
- усиление торговой дипломатии, продвижение украинскии брендов;
- качество жизни, создание экономической основы для развития образования, медицины, культуры и соцуслуг.
По словам Шмыгаля, это стартовые позиции стратегии.
Напомним, Денис Шмыгаль заявил, что за последние 10 лет Украина потеряла триллион долларов ВВП.
Отметим, президент Украины Владимир Зеленский во время послания к парламенту заявил, что Кабинет министров провел полноценный аудит государства.