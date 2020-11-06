ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Кабмин определил ряд приоритетных проектов до 2030 года: список

Новина українською → Киев, Пятница 06 ноября 2020 09:31
Кабмин определил ряд приоритетных проектов до 2030 года: список Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Кабинет министров определил 30 приоритетных направлений, которые лягут в основу экономической стратегии Украины до 2030 года. Среди представленных направлений - это поддержка финансового сектора, цифровая экономика, недра, образование.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время презентации векторов экономического развития Украины.

Шмыгаль представил часть этих векторов. В частности:

  • уменьшение доли государства в экономике, продолжение большой и малой приватизации;
  • развитие финансового сектора (фондовый рынок, рынок страхования, пенсионная реформа)
  • уменьшение регуляторной нагрузки на бизнес (топ-30 Doing Bussines);
  • значительный рост объемов и добычи собственных полезных ископаемых;
  • развитие инфраструктуры в сельскохозяйственном секторе (сращение, логистика, цифровизация);
  • благоприятный налоговый и правовой режим для IT;
  • усиление торговой дипломатии, продвижение украинскии брендов;
  • качество жизни, создание экономической основы для развития образования, медицины, культуры и соцуслуг.

По словам Шмыгаля, это стартовые позиции стратегии.

Напомним, Денис Шмыгаль заявил, что за последние 10 лет Украина потеряла триллион долларов ВВП.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский во время послания к парламенту заявил, что Кабинет министров провел полноценный аудит государства.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Кабинет Министров Украины экономика стратегия
NEWS
Карантин выходного дня в Украине могут ввести уже со следующей недели
Роман Тверденкоредактор ленты новостей Карантин выходного дня в Украине могут ввести уже со следующей недели
DAILY
Борьба за голоса: какими нарушениями запомнились местные выборы
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Борьба за голоса: какими нарушениями запомнились местные выборы