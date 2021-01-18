Кабмін обмежив ціну на газ: як і коли це буде працювати

Кабінет міністрів України прийняв рішення обмежити ціну на газ для населення. Вона буде діяти як мінімум до кінця березня.

Відповідну постанову було ухвалено на сьогоднішньому засіданні уряду.

Нова ціна на газ

Кабінет міністрів встановив верхню межу ціни на газ на рівні 6,99 гривень за кубометр. Вище цієї межі постачальники не зможуть піднімати тариф.

Скільки буде діяти

Нова ціна на газ діятиме з 1 лютого 2021 до завершення опалювального сезону або до закінчення карантину.

Вплив на платіжки

Ціна на газ для населення в середньому знизиться на 30%, а для частини споживачів - майже на 40%. Нова ціна нижче на 1,5 гривні ніж та, яка була протягом опалювального сезону 2018-2019 років. У зимові місяці тих років платіжки досягали 2,5 - 3 тисячі гривень, або 75% від тодішньої мінімальної зарплати.

Нова ціна означає, що при такому ж споживанні платіжка буде меншою на 500 гривень і складе близько 40% від мінімальної зарплати.

Субсидії

Пенсіонери та інші вразливі категорії продовжать отримувати субсидії в повному обсязі. Середня субсидія на сьогодні вище 1 600 гривень - її отримують 3 млн домогосподарств.

Що з ринком газу

Україна не відмовляється від розвитку ринку газу. Але без втручання вже в лютому кубометр газу міг би подорожчати до 12 гривень. В Європі зростає попит і ціни на біржах вже наближаються до 350 доларів за тисячу кубометрів.

"При такій ціні облгази могли б підняти ціну вище 12 гривень за кубометр. Тому в умовах недосконалої конкуренції, монополізації ринку таке рішення збалансує і направить ринок на шлях розвитку", - заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Нова ціна для всіх?

Ті українці, які самостійно змінили постачальника й отримали річний тариф, продовжать платити за діючими контрактами. Зараз вони платять по 4,7 гривень за кубометр і економлять близько 1000 гривень на опаленні на місяць. Ті, хто мають річний тариф нижчий, ніж 6,99 гривень, залишаться на цих контрактах.

Нагадаємо, раніше радник президента з питань економіки Олег Устенко в коментарі РБК-Україна розповів, що ідея обмежити ціну на газ не має сприйматися як відмова від ринку газу.

Детальніше про ситуацію читайте у матеріалі РБК-Україна "Натиснули на газ. Навіщо Кабмін знижує тарифи і чим це загрожує".