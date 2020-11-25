ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кабмін обіцяє не вводити жорсткий карантин без попередження

Новость на русском → Київ, Середа 25 листопада 2020 17:40
Кабмін обіцяє не вводити жорсткий карантин без попередження Фото: Олег Немчінов (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів України не буде вводити жорсткий карантин на новорічні свята без попередження. В уряді обіцяють, що українці встигнуть заздалегідь підготуватися, якщо влада все-таки посилюватиме обмеження.

Про це на брифінгу заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

За його словами, влада вивчає ефект карантину вихідного дня, і вже спостерігається певна стабілізація.

"Ми чудово розуміємо, що можуть бути своєрідні обмеження під час циклу новорічних та різдвяних свят. Я думаю, що фахівці відпрацюють ці пропозиції, і ми зможемо їх представити в разі необхідності, щоб і громадяни, і бізнес були заздалегідь готові", - заявив Немчінов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні відновили карантинні виплати на дітей фізичних осіб-підприємців.

Сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що на початку грудня прогнозується вихід на плато щодо захворюваності на COVID-19. За його словами, покращення відбулося завдяки карантину вихідного дня і зменшенню мобільності населення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Кабінет Міністрів України карантин COVID-19
NEWS
Зеленський відреагував на загибель військового на Донбасі
РБК-Українаінформаційне агентство Зеленський відреагував на загибель військового на Донбасі
DAILY
Вічна реформа: як команда Зеленського змінює судову систему
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Вічна реформа: як команда Зеленського змінює судову систему