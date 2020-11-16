RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Кабмін хочуть зобов'язати заздалегідь попереджати про карантинні обмеження

Автор: Юлія Струк

Верховна рада хоче зобов'язати Кабінет міністрів заздалегідь попереджати про введення карантину. Парламент у вівторок, 17 листопада, може розглянути відповідний проект постанови №4320.

Про це в.о. глави ВР Олена Кондратюк заявила в ході засідання погоджувальної ради парламенту.

"Я вважаю доцільним розглянути ще одну постанову Верховної ради №4320 про своєчасне інформування громадян у разі посилення протиепідеміологічних заходів з метою належної підготовки до такого посилення", - сказала Кондратюк.

Замглави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що СН підтримує розгляд цього документу на засіданні у вівторок.

Суть постанови

Йдеться про наступні карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19, а саме заборона:

  • регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним, залізничним транспортом, міським електротранспортом, метрополітеном у міському сполученні;
  • відвідування закладів освіти здобувачами освіти;
  • приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері культури;
  • приймання відвідувачів у кінотеатрах;
  • приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо);
  • приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах;
  • приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення;
  • покидати місця свого проживання.

ВР пропонує уряду запроваджувати на відповідній території більше одного із зазначених вище заходів виключно за умови оприлюднення такого рішення не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку їх дії.

"Не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку дії двох і більше зазначених заходів проінформувати про програми (заходи), що будуть запроваджені для підтримки вразливих груп населення, працівників та суб’єктів господарювання, зокрема щодо організації перевезень працівників до місця роботи та у зворотному напрямку", - вказано у постанові.

Пропонується не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку дії двох і більше таких заходів внести до Ради проект закону щодо державної підтримки та пільг населенню та бізнесу, які зазнають негативних наслідків у зв’язку з посиленням карантину.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що ефект карантину вихідного дня можна буде побачити через 2-3 тижні. Будь-які протиепідемічні заходи не дають негайного результату.

Як писало РБК-Україна, Шмигаль 16 листопада зібрав мерів на онлайн-зустріч для обговорення карантину вихідного дня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Кабінет Міністрів УкраїникарантинВерховна Рада