Кабмин хотят обязать заранее предупреждать о карантинных ограничениях

Верховная рада хочет обязать Кабинет министров заранее предупреждать о введении карантина. Парламент во вторник, 17 ноября, может рассмотреть соответствующий проект постановления №4320.

Об этом и.о. главы ВР Елена Кондратюк заявила в ходе заседания согласительного совета Рады.

"Я считаю целесообразным рассмотреть еще одно постановление Верховной рады №4320 о своевременном информировании граждан в случае усиления противоэпидемических мероприятий с целью надлежащей подготовки к такому усилению", - сказала Кондратюк.

Замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что СН поддерживает рассмотрение этого документа на заседании во вторник.

Суть постановления

Речь идет о следующих карантинных ограничениях для предотвращения распространения COVID-19, а именно о запрете:

регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным, железнодорожным транспортом, городским электротранспортом, метрополитеном в городском сообщении;

посещения учебных заведений соискателями образования;

приема посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере культуры;

приема посетителей в кинотеатрах;

приема посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.п.);

приема посетителей в торгово-развлекательных центрах;

приема посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;

покидать места своего проживания.

ВР предлагает правительству вводить на соответствующей территории более одного из указанных выше мероприятий исключительно при условии обнародования такого решения не позднее чем за 7 календарных дней до начала их действия.

"Не позднее чем за 7 календарных дней до начала действия двух и более указанных мероприятий проинформировать о программах (мероприятиях), которые будут введены для поддержки уязвимых групп населения, работников и субъектов хозяйствования, в частности по организации перевозок работников к месту работы и в обратном направлении", - указано в постановлении.

Предлагается не позднее чем за 7 календарных дней до начала действия двух и более таких мероприятий внести в Раду проект закона о государственной поддержке и льготах для населения и бизнесу, которые будут испытывать негативные последствия в связи с усилением карантина.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что эффект карантина выходного дня можно будет увидеть через 2-3 недели. Любые противоэпидемические мероприятия не дают немедленного результата.

Как писало РБК-Украина, Шмыгаль 16 ноября собрал мэров на онлайн-встречу для обсуждения карантина выходного дня.