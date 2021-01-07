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Ізраїль виключає таємні поставки COVID-вакцини для українських політиків

Новость на русском → Тель-Авів, Четвер 07 січня 2021 15:24
Ізраїль виключає таємні поставки COVID-вакцини для українських політиків Фото: Ізраїль заперечує можливість контрабанди вакцини (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Ізраїль заперечує можливість таємних поставок вакцини від COVID для українських політиків. Напередодні в Україні розгорівся скандал, пов'язаний з нібито "підпільною вакцинацією" окремих осіб.

Про це заявив спікер ізраїльського міністра охорони здоров'я Йоеля Едельштейна, передає BBC News.

Зокрема, представник міністра виключив можливість того, що вакцину до України могли ввозити з Ізраїлю.

"Вакцини потребують глибокої заморозки. Неможливо, щоб хтось їх непомітно транспортував", - зазначили в міністерстві.

Крім того, в ізраїльському МОЗ додали, що поки не мають наміру починати розслідування через повідомлення в українській пресі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський доручив СБУ та іншим правоохоронним органам перевірити інформацію про контрабандне ввезення вакцини від коронавірусу. Також з проханням про перевірку звертався прем'єр Денис Шмигаль.

На сьогодні Україна офіційно законтрактувала лише 1,9 млн доз вакцини китайського виробника Sinovac. Поставки очікуються протягом зими.

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